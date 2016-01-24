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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Альбасете - Химнастик
Альбасете - Химнастик: обзор матча 24 января 2016
Альбасете
24.01.2016, воскресенье, 19:00
Испания. Сегунда, 22 тур
1 : 1
Завершен
Химнастик
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Альбасете - Химнастик
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Испания. Сегунда, 15 тур
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16.11.2026
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Осасуна
Информация о матче
Стадион:
Карлос Бельмонте
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