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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Карпи
Интер - Карпи: обзор матча 24 января 2016
Интер
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 1
Завершен
Карпи
39'
Р. Паласио
90+2'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Карпи
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Ласанья
Пас отдал
Р. Бьянко
Желтая карточка
С. Йоветич
88'
Замена
С. Йоветич
️️️️
Р. Паласио
84'
83'
Вторая желтая
Л. Паскиути
79'
Желтая карточка
Э. Суагер
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
М. Монтойя
76'
73'
Замена
А. Ди Гаудио
️️️️
Р. Мартиньо
69'
Замена
К. Ласанья
️️️️
М. Манкозу
63'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
Желтая карточка
Р. Паласио
63'
60'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
Г. Летизия
Замена
Ж. Миранда
️️️️
А. Теллес
45'
40'
Желтая карточка
Л. Паскиути
ГОЛ! 1:0!
Р. Паласио
39'
23'
Желтая карточка
М. Крими
Желтая карточка
А. Теллес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Карпи
27
Вид Белец
ВР
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
23
Эмануэле Суагер
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Карпи
23
Зелько Бркич
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
20
Лоренцо Лолло
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
13
Теллес
15
Жуан
24
Мурильо
33
Монтойя
30
Мело
77
Брозович
14
Перишич
22
Льяич
8
Паласио
9
Икарди
4-4-2
27
Белец
5
Дзаккардо
23
Суагер
3
Летизия
6
Романьоли
17
Крими
8
Бьянко
29
Мартиньо
19
Паскиути
10
Мбакогу
25
Манкозу
33
Монтойя
5
Нагатомо
5
Нагатомо
33
Монтойя
13
Теллес
13
Миранда
13
Миранда
13
Теллес
8
Паласио
9
Йоветич
9
Йоветич
8
Паласио
3
Летизия
5
Дапрела
5
Дапрела
3
Летизия
29
Мартиньо
23
Ди Гаудио
23
Ди Гаудио
29
Мартиньо
25
Манкозу
15
Ласанья
15
Ласанья
25
Манкозу
Остались в запасе
Интер
Карпи
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Остались в запасе
20
Стефано Сабелли
ПЗ
23
Зелько Бркич
ВР
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Интер - Карпи
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт HD
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