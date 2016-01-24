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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Реал
Бетис - Реал: обзор матча 24 января 2016
Бетис
24.01.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Реал
7'
А. Сехудо
70'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Реал
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карвахаль
80'
Замена
Хесе
️️️️
Пепе
Замена
Ф. Портильо
️️️️
А. Сехудо
75'
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Бензема
Пас отдал
Х. Родригес
Желтая карточка
Ф. Молинеро
68'
64'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Данило
63'
Желтая карточка
Данило
Желтая карточка
Петрос
60'
Замена
Хоакин
️️️️
Ф. Кадир
57'
Желтая карточка
Х. Варгас
57'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Руис
52'
ГОЛ! 1:0!
А. Сехудо
Пас отдал
Ф. Руис
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
(К)
ВР
11
Хуан Варгас
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Франциско Молинеро
ПЗ
20
Фуед Кадир
ЛП
21
Альфред Н'Диайе
ОП
6
Петрос
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
(К)
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
4-2-3-1
1
Адан
11
Варгас
2
Пеццелла
18
Гонсалес
2
Молинеро
21
Н'Диайе
6
Петрос
20
Кадир
8
Руис
16
Сехудо
24
Кастро
4-2-2-2
1
Навас
13
Данило
19
Варан
3
Пепе
12
Марсело
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
8
Руис
25
Себальос
25
Себальос
8
Руис
20
Кадир
17
Хоакин
17
Хоакин
20
Кадир
16
Сехудо
20
Портильо
20
Портильо
16
Сехудо
13
Данило
14
Карвахаль
14
Карвахаль
13
Данило
3
Пепе
10
Хесе
10
Хесе
3
Пепе
Остались в запасе
Бетис
Реал
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
3
Франсиско Варела
ЦЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Бетис - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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