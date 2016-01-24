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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Удинезе
Палермо - Удинезе: обзор матча 24 января 2016
Палермо
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
4 : 1
Завершен
Удинезе
35'
Р. Квайсон
56'
О. Хильемарк
77'
А. Лазаар
87'
А. Трайковски
79'
С. Теро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Удинезе
ГОЛ! 4:1!
А. Трайковски
Пас отдал
У. Джурджевич
87'
Замена
А. Трайковски
️️️️
Р. Квайсон
86'
80'
Замена
П. Коне
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
79'
ГОЛ! 3:1!
С. Теро
Пас отдал
Б. Фернандеш
Замена
У. Джурджевич
️️️️
А. Джилардино
78'
ГОЛ! 3:0!
А. Лазаар
Пас отдал
Ф. Васкес
77'
Желтая карточка
М. Яяло
69'
67'
Замена
А. Аднан
️️️️
Эденилсон
56'
Замена
Д. Сапата
️️️️
С. Перица
ГОЛ! 2:0!
О. Хильемарк
56'
53'
Желтая карточка
Фелипе
44'
Желтая карточка
С. Видмер
ГОЛ! 1:0!
Р. Квайсон
Пас отдал
О. Хильемарк
35'
32'
Желтая карточка
Э. Агьеманг-Баду
Желтая карточка
И. Чочев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
20
Франко Васкес
АП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Удинезе
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
88
Эденилсон
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
18
Стипе Перица
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
7
Александар Трайковски
ЦФ
22
Норберт Балог
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Удинезе
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Гильерме
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
3-4-1-2
70
Соррентино
18
Гольданига
21
Гонсалес
5
Струна
33
Лазаар
18
Яяло
18
Чочев
7
Хильемарк
20
Васкес
19
Джилардино
19
Квайсон
4-3-1-2
1
Карнезис
30
Видмер
13
Ваге
27
Фелипе
4
Пирис
7
Агьеманг-Баду
88
Эденилсон
10
Лоди
8
Фернандеш
77
Теро
18
Перица
19
Квайсон
7
Трайковски
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Джилардино
32
Джурджевич
32
Джурджевич
19
Джилардино
88
Эденилсон
6
Аднан
6
Аднан
88
Эденилсон
7
Агьеманг-Баду
33
Коне
33
Коне
7
Агьеманг-Баду
18
Перица
91
Сапата
91
Сапата
18
Перица
Остались в запасе
Палермо
Удинезе
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Гильерме
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
89
Мишель Морганелла
ПП
22
Норберт Балог
ЦФ
Остались в запасе
50
Мауро Копполаро
ЦЗ
22
Рафаэль Ромо
ВР
1
Алекс Мерет
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
13
Агостино Камильяно
ЦЗ
16
Мануэль Итурра
ЦП
8
Гильерме
ЦП
17
Родриго Агирре
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Палермо - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Ренцо Барбера
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