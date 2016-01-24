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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Фейеноорд
АЗ Алкмаар - Фейеноорд: обзор матча 24 января 2016
АЗ Алкмаар
24.01.2016, воскресенье, 14:30
Голландия. Эредивизие, 19 тур
4 : 2
Завершен
Фейеноорд
24'
М. Хенриксен
27'
В. Янссен
53'
В. Янссен
55'
В. Янссен
72'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Фейеноорд
Замена
Р. Мюрен
️️️️
В. Янссен
88'
Желтая карточка
Й. ван Овереем
81'
Желтая карточка
В. Янссен
79'
72'
ГОЛ! 4:1!
Т. Вилена
57'
Желтая карточка
С. ван Бик
ГОЛ! 4:0!
В. Янссен
55'
Замена
К. Ортис
️️️️
Р. Хапс
54'
ГОЛ! 3:0!
В. Янссен
53'
ГОЛ! 2:0!
В. Янссен
27'
ГОЛ! 1:0!
М. Хенриксен
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Серхио Рочет
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
8
Йорис ван Овереем
ОП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
36
Дабни Соуза
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Фейеноорд
1
Кеннет Вермеер
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
АЗ Алкмаар
16
Джино Коутиньо
ВР
16
Кельсо Ортис
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Фейеноорд
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
2-1-2-1
1
Рочет
5
Хапс
4
Юханссон
8
ван Овереем
7
Хенриксен
36
Дабни Соуза
14
Янссен
4-2
1
Вермеер
2
Карсдорп
5
Конголо
4
ван Бик
18
Нелом
7
Кейт
52
Вилена
5
Хапс
16
Ортис
16
Ортис
5
Хапс
14
Янссен
21
Мюрен
21
Мюрен
14
Янссен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
16
Джино Коутиньо
ВР
19
Том Хайе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
16
Джино Коутиньо
ВР
19
Том Хайе
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
21
Йенс Торнстра
ОП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Анасс Ачахбар
ЦФ
Главный тренер
Мартен Мартенс
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча АЗ Алкмаар - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
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