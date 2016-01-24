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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Эйбар
Атлетик - Эйбар: обзор матча 24 января 2016
Атлетик
24.01.2016, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
5 : 2
Завершен
Эйбар
12'
А. Адурис
27'
С. Мерино
41'
А. Адурис
52'
А. Адурис
80'
М. дос Сантос (АГ)
4'
Борха
50'
Борха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Эйбар
Замена
Б. Вигуэра
️️️️
Б. Эчебаррия
84'
ГОЛ в свои ворота! 5:2!
М. дос Сантос
80'
Замена
И. Леке
️️️️
С. Мерино
78'
Желтая карточка
М. Сусаета
75'
74'
Желтая карточка
Кеко
Замена
М. Рико
️️️️
И. Муньяин
72'
60'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
57'
Замена
Хота
️️️️
Сауль
ГОЛ! 4:2!
А. Адурис
Пас отдал
М. Баленсиага
52'
50'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Борха
Желтая карточка
Э. Ляпорт
49'
45'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ! 3:1!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
41'
ГОЛ! 2:1!
С. Мерино
Пас отдал
Б. Эчебаррия
27'
14'
Замена
А. Пантич
️️️️
И. Рамис
ГОЛ! 1:1!
А. Адурис
Пас отдал
О. де Маркос
12'
4'
ГОЛ! 0:1!
Борха
Пас отдал
А. Капа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
11
Сауль
ЦП
20
Кеко
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
17
Борха
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Атлетик
1
Алекс Ремиро
ВР
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Эйбар
1
Ирурета
ВР
2
Александар Пантич
ЦЗ
5
Борха Экиза
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
90
Симоне Верди
АП
24
Хота
ПВ
3-2-2-1-2
1
Эррерин
2
Боведа
14
Ляпорт
12
Сан Хосе
18
Баленсиага
18
де Маркос
14
Сусаета
7
Эчебаррия
10
Муньяин
9
Мерино
20
Адурис
4-4-2
13
Риесго
2
Капа
4
Рамис
15
дос Сантос
17
Юнка
11
Сауль
20
Кеко
14
Дани Гарсия
8
Гонсалес
9
Энрих
17
Борха
9
Мерино
15
Леке
15
Леке
9
Мерино
10
Муньяин
17
Рико
17
Рико
10
Муньяин
7
Эчебаррия
25
Вигуэра
25
Вигуэра
7
Эчебаррия
11
Сауль
24
Хота
24
Хота
11
Сауль
4
Рамис
2
Пантич
2
Пантич
4
Рамис
8
Гонсалес
8
Эскаланте
8
Эскаланте
8
Гонсалес
Остались в запасе
Атлетик
Эйбар
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Горка Элустондо
ЦП
18
Карлос Гурпеги
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
5
Борха Экиза
ЦЗ
90
Симоне Верди
АП
14
Такаши Инуи
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Атлетик - Эйбар
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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