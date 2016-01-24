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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 24 января 2016
Айнтрахт
24.01.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
66'
А. Майер
73'
А. Майер
90+3'
А. Майер
25'
Данте
79'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
ГОЛ! 3:2!
А. Майер
90'
+3
Замена
А. Игньевски
️️️️
Ш. Айхнер
90'
+2
86'
Замена
М. Шефер
️️️️
Ю. Дракслер
Желтая карточка
М. Хасебе
85'
79'
ГОЛ! 2:2!
А. Шюррле
Пас отдал
С. Юнг
78'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Крузе
ГОЛ! 2:1!
А. Майер
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Майер
Пас отдал
Ш. Айхнер
66'
62'
Замена
С. Юнг
️️️️
Д. Калиджиури
Желтая карточка
С. Хусти
56'
Замена
М. Фабиан
️️️️
Х. Сеферович
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
Данте
Пас отдал
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
29
Штефан Айхнер
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-2-4-1
1
Градецки
23
Русс
19
Абрахам
3
Самбрано
5
Очипка
20
Хасебе
9
Хусти
18
Штендера
14
Майер
29
Айхнер
9
Сеферович
4-1-2-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
4
Данте
20
Виейринья
13
Родригес
23
Гилявоги
20
Шюррле
28
Треш
20
Калиджиури
7
Дракслер
10
Крузе
29
Айхнер
22
Игньевски
22
Игньевски
29
Айхнер
9
Сеферович
10
Фабиан
10
Фабиан
9
Сеферович
7
Дракслер
4
Шефер
4
Шефер
7
Дракслер
20
Калиджиури
2
Юнг
2
Юнг
20
Калиджиури
10
Крузе
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Крузе
Остались в запасе
Айнтрахт
Вольфсбург
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Главный тренер
Армин Фех
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
34
Слободан Медойевич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Спорт
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