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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Шальке-04 - Вердер
Шальке-04 - Вердер: обзор матча 24 января 2016
Шальке-04
24.01.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
1 : 3
Завершен
Вердер
5'
Ж. Матип
43'
К. Фритц
54'
К. Писарро
89'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вердер
90'
+2
Замена
Ф. Бартельс
️️️️
Л. Озтюнали
89'
ГОЛ! 1:3!
Э. Уджа
Пас отдал
К. Фритц
85'
Замена
Л. Фрёде
️️️️
К. Писарро
80'
Желтая карточка
К. Писарро
Желтая карточка
С. Колашинац
77'
Замена
Ф. Ди Санто
️️️️
Й. Гайс
76'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
М. Майер
60'
58'
Желтая карточка
З. Юнузович
54'
ГОЛ! 1:2!
К. Писарро
Пас отдал
К. Фритц
43'
ГОЛ! 1:1!
К. Фритц
40'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Ф. Баргфреде
35'
Желтая карточка
Ф. Гриллич
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Й. Гайс
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
1
Феликс Видвальд
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Флориан Гриллич
ОП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Энтони Уджа
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Шальке-04
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Вердер
1
Эрик Эльшлегель
ВР
16
Лукас Фрёде
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
3-1-2-2-2
1
Ферманн
23
Колашинац
80
Кайсара
32
Матип
33
Нойштедтер
30
Гайс
27
Горецка
7
Майер
10
Сане
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
4-1-3-2
1
Видвальд
8
Фритц
23
Вестергор
3
Джилободжи
23
Гебре Селасси
27
Гриллич
21
Озтюнали
44
Баргфреде
3
Гарсия
14
Писарро
11
Уджа
7
Майер
20
Бельханда
20
Бельханда
7
Майер
30
Гайс
9
Ди Санто
9
Ди Санто
30
Гайс
14
Писарро
16
Фрёде
16
Фрёде
14
Писарро
21
Озтюнали
31
Бартельс
31
Бартельс
21
Озтюнали
44
Баргфреде
16
Юнузович
16
Юнузович
44
Баргфреде
Остались в запасе
Шальке-04
Вердер
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Эрик Эльшлегель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
13
Фабиан Гифер
ВР
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Шальке-04 - Вердер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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