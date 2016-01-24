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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантепспор - Бурсаспор
Газиантепспор - Бурсаспор: обзор матча 24 января 2016
Газиантепспор
24.01.2016, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 3
Завершен
Бурсаспор
72'
Т. Нецид (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантепспор - Бурсаспор
72'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Т. Нецид
69'
Желтая карточка
Т. Нецид
Начало матча
Статистика матча Газиантепспор - Бурсаспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
4 : 1
02.06.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Газиантепспор
0 : 4
28.05.2017
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 0
20.05.2017
Газиантепспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Газиантепспор
1 : 2
14.05.2017
Галатасарай
Турция. Суперлига, 30 тур
Акхисар Беледиеспор
6 : 0
08.05.2017
Газиантепспор
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
1 : 2
26.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Бурсаспор
0 : 0
19.05.2019
Гезтепе
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 1
10.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эрзурумспор
2 : 0
04.05.2019
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Камил Очак
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Газиантепспор
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