Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»

Полузащитник «Газиантепспора» Хали Тиам продолжит карьеру в московском «Динамо». По информации источника, бело-голубые арендуют 23-летнего сенегальца, который тренируется с российским клубом на протяжении недели.

Действующий контракт хавбека с турецкой командой рассчитан до лета 2020 года.

В прошлом сезоне Тиам провел за «Газиантепспор» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.