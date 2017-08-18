Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»

Дай Бог, что бы заиграл, если будет играть как Самба Соу, то вполне отличный трансфер будет. Пока сложно говорить об этом игроке, можно сказать кот в мешке.
Полузащитник «Газиантепспора» Хали Тиам продолжит карьеру в московском «Динамо». По информации источника, бело-голубые арендуют 23-летнего сенегальца, который тренируется с российским клубом на протяжении недели.
Действующий контракт хавбека с турецкой командой рассчитан до лета 2020 года.
В прошлом сезоне Тиам провел за «Газиантепспор» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.