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    Источник: «Динамо» арендует полузащитника «Газиантепспора»

    Полузащитник «Газиантепспора» Хали Тиам продолжит карьеру в московском «Динамо». По информации источника, бело-голубые арендуют 23-летнего сенегальца, который тренируется с российским клубом на протяжении недели.

    Действующий контракт хавбека с турецкой командой рассчитан до лета 2020 года.

    В прошлом сезоне Тиам провел за «Газиантепспор» 11 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2017 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 18 августа 2017, 20:52

      Дай Бог, что бы заиграл, если будет играть как Самба Соу, то вполне отличный трансфер будет. Пока сложно говорить об этом игроке, можно сказать кот в мешке.

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