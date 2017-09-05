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    Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»

    Полузащитник Сергей Кисляк может вернуться в российский чемпионат. У футболиста есть предложение от «Крыльев Советов».

    Ранее сообщалось, что у 30-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в составе минского «Динамо». Для этого футболисту надо получить разрешение от ФИФА, куда беларус подал документы на досрочное расторжение контракта с турецким «Газиантепспором» из-за невыполнения финансовых условий соглашения.

    Напомним, что в России Кисляк известен по выступлению за «Рубин», которому он принадлежал с 2011 по 2016 год.

    Источник: Pressball

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    05.09.2017 11:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +142

      SERG63 8 сентября 2017, 06:16

      Поможет вернуться......

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 сентября 2017, 17:43

      не дальновидно.....если стоит задача выхода в РФПЛ

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