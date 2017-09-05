Кисляк получил предложение о переходе в «Крылья Советов»

Полузащитник Сергей Кисляк может вернуться в российский чемпионат. У футболиста есть предложение от «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что у 30-летнего игрока есть вариант продолжения карьеры в составе минского «Динамо». Для этого футболисту надо получить разрешение от ФИФА, куда беларус подал документы на досрочное расторжение контракта с турецким «Газиантепспором» из-за невыполнения финансовых условий соглашения.

Напомним, что в России Кисляк известен по выступлению за «Рубин», которому он принадлежал с 2011 по 2016 год.