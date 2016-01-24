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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Сельта
Райо Вальекано - Сельта: обзор матча 24 января 2016
Райо Вальекано
24.01.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Сельта
21'
Мику
26'
Тито
37'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Сельта
Желтая карточка
Р. Трасоррас
90'
+2
88'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Желтая карточка
Куини
88'
Желтая карточка
Х. Антонио Дорадо
80'
Замена
Х. Антонио Дорадо
️️️️
Тито
76'
73'
Замена
Х. Кастро
️️️️
К. Планас
Замена
Х. Гуэрра
️️️️
Мику
69'
66'
Замена
П. Шейх
️️️️
Д. Дразич
Замена
Д. Монтьель
️️️️
П. Эрнандес
63'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Дразич
45'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Н. Радойя
ГОЛ! 3:0!
Х. Санчес
Пас отдал
Р. Трасоррас
37'
36'
Желтая карточка
Д. Гольдар
ГОЛ! 2:0!
Тито
Пас отдал
Р. Трасоррас
26'
ГОЛ! 1:0!
Мику
21'
19'
Желтая карточка
К. Бове
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
20
Мику
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
28
Борха Фернандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
20
Джони Монтьель
АП
34
Хуан Виктория
ЦФ
9
Манушу
ЦФ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
2
Тито
83
Зе Каштру
22
Мартинес
17
Куини
10
Трасоррас
19
Санчес
12
Бебе
19
Эрнандес
20
Мику
3-2-1-1-3
1
Альварес
21
Гомес
21
Планас
22
Радойя
22
Мальо
3
Гольдар
28
Фернандес
10
Бонгонда
12
Бове
71
Дразич
10
Сене
19
Эрнандес
20
Монтьель
20
Монтьель
19
Эрнандес
2
Тито
5
Дорадо
5
Дорадо
2
Тито
20
Мику
24
Гуэрра
24
Гуэрра
20
Мику
21
Планас
17
Кастро
17
Кастро
21
Планас
22
Радойя
19
Эрнандес
19
Эрнандес
22
Радойя
71
Дразич
24
Шейх
24
Шейх
71
Дразич
Остались в запасе
Райо Вальекано
Сельта
34
Хуан Виктория
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Манушу
ЦФ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
34
Хуан Виктория
ЦФ
13
Йоель Родригес
ВР
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Манушу
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Райо Вальекано - Сельта
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Сантьяго Хайме Латре
(Сариньена)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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