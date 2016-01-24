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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Камбур
АДО Ден Хааг - Камбур: обзор матча 24 января 2016
АДО Ден Хааг
24.01.2016, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 19 тур
2 : 1
Завершен
Камбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Камбур
Желтая карточка
Д. Зуиверлон
34'
Начало матча
Статистика матча АДО Ден Хааг - Камбур
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
- : -
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Зволле
0 : 1
11.10.2026
Камбур
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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