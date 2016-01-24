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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 24 января 2016
Арсенал
24.01.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Челси
23'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
77'
Замена
Э. Азар
️️️️
Оскар
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Т. Уолкотт
75'
72'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
69'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
68'
Травма
Д. Коста
60'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
А. Санчес
️️️️
Х. Кэмпбелл
57'
Желтая карточка
М. Фламини
46'
Желтая карточка
Л. Косиельни
45'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Б. Иванович
Замена
Г. Паулиста
️️️️
О. Жиру
22'
Красная карточка
П. Мертезакер
18'
11'
Желтая карточка
Оскар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
20
Фламини
10
Кэмпбелл
21
Рэмзи
10
Озил
32
Уолкотт
9
Жиру
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
26
Терри
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
12
Оби Микел
10
Виллиан
19
Коста
9
Жиру
3
Паулиста
3
Паулиста
9
Жиру
32
Уолкотт
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Кэмпбелл
4
Санчес
4
Санчес
10
Кэмпбелл
8
Оскар
10
Азар
10
Азар
8
Оскар
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Арсенал - Челси
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол, Матч ТВ
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