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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
Ноттингем Форест - Бирмингем Сити: обзор матча 12 января 2016
Ноттингем Форест
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
31'
М. Миллс
24'
Д. Тораль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
90'
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
К. Бурк
️️️️
К. О'Грэди
89'
Желтая карточка
Г. Гарднер
85'
84'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Д. Дэвис
83'
Замена
Д. Воган
️️️️
Д. Тораль
Замена
Г. Гарднер
️️️️
Р. Мендес
77'
Желтая карточка
Д. Де Врис
75'
Красная карточка
Д. Воган
74'
Замена
Д. Уорд
️️️️
Н. Оливейра
71'
58'
Желтая карточка
Д. Тораль
Желтая карточка
Р. Мендес
39'
Желтая карточка
Н. Оливейра
33'
ГОЛ! 1:1!
М. Миллс
Пас отдал
Д. Воган
31'
24'
ГОЛ! 0:1!
Д. Тораль
Пас отдал
П. Кэддис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
5
Мэттью Миллс
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
8
Роберт Теше
ЦП
8
Дэвид Воган
ЦП
20
Райан Мендес
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
14
Крис Бурк
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
АП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-3-3
24
Де Врис
5
Йокич
28
Мансьенн
5
Миллс
2
Личай
23
Осборн
8
Воган
8
Теше
7
Оливейра
8
О'Грэди
20
Мендес
4-5-1
29
Кушчак
41
Кэддис
5
Моррисон
17
Гроундс
4
Робинсон
8
Кифтенбельд
21
Тораль
16
Дэвис
19
Магома
25
Глисон
8
Дональдсон
8
О'Грэди
14
Бурк
14
Бурк
8
О'Грэди
20
Мендес
20
Гарднер
20
Гарднер
20
Мендес
7
Оливейра
16
Уорд
16
Уорд
7
Оливейра
16
Дэвис
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
16
Дэвис
21
Тораль
9
Воган
9
Воган
21
Тораль
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
22
Эндрю Шайнни
АП
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Димитар Евтимов
ВР
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эндрю Шайнни
АП
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Статистика матча Ноттингем Форест - Бирмингем Сити
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Марк Браун
(Ист-Райдинг-оф-Йоркшир)
Стадион:
Сити Граунд
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