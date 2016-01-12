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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
Хаддерсфилд Таун - Чарльтон: обзор матча 12 января 2016
Хаддерсфилд Таун
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
5 : 0
Завершен
Чарльтон
17'
М. Хадсон
44'
Н. Уэллс
75'
М. Патерсон
79'
Д. Холмс
90'
Д. Дэвидсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
ГОЛ! 5:0!
Д. Дэвидсон
90'
88'
Красная карточка
Р. Гоочаннеиджад
87'
Желтая карточка
Р. Гоочаннеиджад
ГОЛ! 4:0!
Д. Холмс
79'
Замена
️️️️
М. Хадсон
78'
ГОЛ! 3:0!
М. Патерсон
75'
74'
Замена
С. Макиенок
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
62'
Замена
Т. Холмс-Деннис
️️️️
М. Фокс
Замена
К. Демпси
️️️️
Д. Лолли
61'
Замена
Д. Холмс
️️️️
Э. Хьюс
54'
53'
Желтая карточка
М. Фокс
ГОЛ! 2:0!
Н. Уэллс
44'
23'
Желтая карточка
К. Солли
ГОЛ! 1:0!
М. Хадсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
33
Гарри Банн
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
21
Нахки Уэллс
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
11
Джо Лолли
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Чарльтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
26
Гарри Леннон
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
20
Крис Солли
ЦЗ
4
Джонни Джексон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Грэм Джонс
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
10
Кайл Демпси
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
Чарльтон
1
Ник Поуп
ВР
17
Тарик Холмс-Деннис
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-3
31
Стир
3
Дэвидсон
6
Линч
5
Хадсон
2
Смит
33
Банн
44
Хьюс
6
Хогг
11
Лолли
10
Патерсон
21
Уэллс
3-2
30
Хендерсон
26
Леннон
3
Фокс
20
Солли
7
Гудмундссон
4
Джексон
11
Лолли
10
Демпси
10
Демпси
11
Лолли
44
Хьюс
14
Холмс
14
Холмс
44
Хьюс
3
Фокс
17
Холмс-Деннис
17
Холмс-Деннис
3
Фокс
7
Гудмундссон
24
Макиенок
24
Макиенок
7
Гудмундссон
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Чарльтон
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
Главный тренер
Нил Уорнок
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Остались в запасе
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
1
Джо Мерфи
ВР
8
Филип Биллинг
ЦП
Остались в запасе
1
Ник Поуп
ВР
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
44
Франк Мусса
ЛП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Грэм Джонс
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Чарльтон
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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