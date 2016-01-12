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АПЛ 2026/2027
Астон Вилла - Кристал Пэлас
Астон Вилла - Кристал Пэлас: обзор матча 12 января 2016
Астон Вилла
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
58'
Д. Лескотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Кристал Пэлас
Замена
К. Кларк
️️️️
К. Хиль
90'
+1
Желтая карточка
И. Гуйе
80'
79'
Желтая карточка
Д. Уорд
78'
Замена
М. Йединак
️️️️
Д. МакАртур
Желтая карточка
Ж. Верету
68'
62'
Замена
М. Шамах
️️️️
Б. Сако
ГОЛ! 1:0!
Д. Лескотт
Пас отдал
Ж. Верету
58'
45'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. Ледли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
31
Марк Банн
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
8
Эшли Вествуд
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Либор Козак
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
40
Джейсон Панчеон
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
20
Бакари Сако
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
19
Джордан Лайден
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-2-3-2
31
Банн
26
Сиссоко
15
Лескотт
5
Окоре
5
Гуйе
8
Вествуд
10
Бакуна
10
Хиль
17
Верету
10
Айю
18
Козак
4-5-1
13
Хеннесси
25
Уорд
27
Суаре
24
Данн
17
Делэйни
40
Панчеон
11
МакАртур
29
Кабай
20
Сако
16
Ледли
10
Заа
10
Хиль
26
Кларк
26
Кларк
10
Хиль
11
МакАртур
15
Йединак
15
Йединак
11
МакАртур
16
Ледли
13
Уикхэм
13
Уикхэм
16
Ледли
20
Сако
27
Шамах
27
Шамах
20
Сако
Остались в запасе
Астон Вилла
Кристал Пэлас
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Остались в запасе
19
Джордан Лайден
ЦП
1
Брэд Гьюзан
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
39
Руди Жестеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Хулиан Сперони
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Джордон Матч
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Реми Гард
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Астон Вилла - Кристал Пэлас
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Вилла Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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