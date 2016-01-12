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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 12 января 2016
Бристоль Сити
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
1 : 2
Завершен
Престон
56'
А. Уилбрахам
54'
Н. Бэйкер (АГ)
80'
Г. Каннингэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
89'
Замена
М. Вермийл
️️️️
К. Вудс
82'
Замена
А. Брауне
️️️️
Б. Пирсон
80'
ГОЛ! 1:2!
Г. Каннингэм
Пас отдал
П. Галлахер
Замена
К. Эгард
️️️️
А. Уилбрахам
77'
Замена
У. Бернс
️️️️
М. Литтл
77'
72'
Замена
К. Робинсон
️️️️
И. Дойл
Желтая карточка
А. Уилбрахам
63'
Замена
Б. Рид
️️️️
Л. Фримен
57'
ГОЛ! 1:1!
А. Уилбрахам
56'
54'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Бэйкер
Желтая карточка
Л. Эйлинг
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Престон
26
Сэм Джонстон
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
15
Калум Вудс
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
14
Бобби Рид
АП
7
Уэс Бернс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Престон
43
Крис Киркленд
ВР
2
Марник Вермийл
ЦЗ
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-2-2-1-2
12
О'Доннелл
44
Флинт
17
Бэйкер
2
Литтл
23
Брайан
12
Эйлинг
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
18
Уилбрахам
26
Коджиа
3-2-3-2
26
Джонстон
15
Вудс
3
Райт
5
Кларк
8
Каннингэм
23
Хантингтон
4
Пирсон
12
Галлахер
14
Джонсон
9
Дойл
14
Гарнер
15
Фримен
14
Рид
14
Рид
15
Фримен
2
Литтл
7
Бернс
7
Бернс
2
Литтл
18
Уилбрахам
18
Эгард
18
Эгард
18
Уилбрахам
15
Вудс
2
Вермийл
2
Вермийл
15
Вудс
4
Пирсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Пирсон
9
Дойл
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Дойл
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
6
Адам Эль-Абд
ЦЗ
4
Скотт Уогстафф
ЦП
Остались в запасе
43
Крис Киркленд
ВР
8
Нейл Килкенни
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Информация о матче
Главный судья:
Джеймс Линингтон
(Ньюпорт)
Стадион:
Эштон Гэйт
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