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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
Шеффилд Уэнсдэй - Болтон: обзор матча 12 января 2016
Шеффилд Уэнсдэй
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 2
Завершен
Болтон
14'
Ф. Форестьери
19'
Г. Мадин
63'
Д. Уитер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
Желтая карточка
Б. Беннэн
90'
84'
Замена
З. Клоу
️️️️
Д. Вела
Замена
Л. Палмер
️️️️
Д. Хант
82'
Замена
Ж. Элан
️️️️
Ф. Форестьери
79'
Замена
Л. Жоао
️️️️
А. Нухиу
63'
63'
ГОЛ! 1:2!
Д. Уитер
Желтая карточка
Д. Хант
61'
19'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мадин
ГОЛ! 1:0!
Ф. Форестьери
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
20
Киран Ли
ОП
10
Бэрри Беннэн
ЦП
23
Росс Уоллес
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Болтон
13
Бен Амос
ВР
21
Дин Мокси
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
3
Жереми Элан
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
31
Нейл Даннс
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
20
Зак Клоу
ЦФ
4-1-2-2
33
Уайлдсмит
4
Ловенс
36
Пудил
23
Сассо
32
Хант
20
Ли
10
Беннэн
23
Уоллес
45
Форестьери
9
Нухиу
4-3-1
13
Амос
6
Холдинг
31
Уитер
25
Дерви
21
Мокси
15
Прэтли
24
Фини
16
Вела
14
Мадин
32
Хант
2
Палмер
2
Палмер
32
Хант
45
Форестьери
3
Элан
3
Элан
45
Форестьери
9
Нухиу
19
Жоао
19
Жоао
9
Нухиу
Силва
11
Вулери
11
Вулери
Силва
16
Вела
20
Клоу
20
Клоу
16
Вела
Остались в запасе
Шеффилд Уэнсдэй
Болтон
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Главный тренер
Хенрик Педерсен
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
29
Жозе Семеду
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
31
Нейл Даннс
ЦП
8
Джей Спиринг
ЦП
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Педерсен
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Стадион:
Хиллсбро
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