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Борнмут - Вест Хэм
Борнмут - Вест Хэм: обзор матча 12 января 2016
Борнмут
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 3
Завершен
Вест Хэм
18'
Г. Артер
68'
Д. Пайет
75'
Э. Валенсия
85'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Вест Хэм
85'
ГОЛ! 1:3!
Э. Валенсия
Замена
Г. Мюррэй
️️️️
Г. Артер
80'
78'
Замена
А. Сонг
️️️️
Д. Пайет
75'
ГОЛ! 1:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Афобе
72'
68'
Желтая карточка
Д. Пайет
68'
ГОЛ! 1:1!
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Смит
67'
61'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Д. Томкинс
Замена
Х. Итурбе
️️️️
М. Ритчи
50'
ГОЛ! 1:0!
Г. Артер
Пас отдал
Э. Сурман
18'
15'
Замена
Н. Елавич
️️️️
Э. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
21
Чарли Дэниелс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
16
Эндрю Сурман
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
24
Джош Каллен
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Боруц
21
Дэниелс
27
Кук
2
Фрэнсис
30
Ритчи
15
Смит
16
Сурман
32
Гослинг
31
Артер
19
Станислас
23
Афобе
4-2-1-3
13
Адриан
5
Томкинс
39
Коллинс
21
Огбонна
3
Крессуэлл
14
Мба Обьянг
16
Нобл
10
Пайет
18
Антонио
9
Кэрролл
13
Валенсия
30
Ритчи
11
Итурбе
11
Итурбе
30
Ритчи
31
Артер
39
Мюррэй
39
Мюррэй
31
Артер
23
Афобе
11
Граббан
11
Граббан
23
Афобе
5
Томкинс
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
5
Томкинс
10
Пайет
8
Сонг
8
Сонг
10
Пайет
9
Кэрролл
18
Елавич
18
Елавич
9
Кэрролл
Остались в запасе
Борнмут
Вест Хэм
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
8
Марк Пью
ЦП
32
Юнан О'Кейн
ЦП
Остались в запасе
12
Даррен Рэндольф
ВР
5
Рис Оксфорд
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Борнмут - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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