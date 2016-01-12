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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Мидлсбро
Брентфорд - Мидлсбро: обзор матча 12 января 2016
Брентфорд
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Мидлсбро
59'
Д. Айяла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Мидлсбро
90'
Желтая карточка
А. Клэйтон
87'
Замена
А. Форшоу
️️️️
А. Адома
82'
Желтая карточка
К. Стуани
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
Л. Вибе
81'
Желтая карточка
Д. Бидуэлл
76'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Д. Свифт
73'
64'
Желтая карточка
Д. Айяла
Замена
С. Каньос
️️️️
С. Саундерс
63'
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Айяла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
27
Дэвид Баттон
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
31
Алан Джадж
ЦП
8
Тумани Дьягурага
ЦП
Главный тренер
Дин Смит
Мидлсбро
1
Димитриос Константопулос
ВР
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
7
Адам Клэйтон
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
7
Марко Джуричин
ЦП
7
Серхи Каньос
ПВ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
33
Филипп Хофманн
ЦФ
Мидлсбро
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
4-5-1
27
Баттон
21
Бидуэлл
6
Дин
2
Колен
6
Тарковски
18
Вудс
26
Вибе
31
Джадж
8
Дьягурага
7
Саундерс
8
Свифт
3-4-3
1
Константопулос
32
Фрэнд
4
Айяла
45
Аморебиета
7
Лидбиттер
19
Даунинг
7
Клэйтон
37
Адома
7
Стуани
10
Нсуе
35
Наджент
7
Саундерс
7
Каньос
7
Каньос
7
Саундерс
8
Свифт
7
Джуричин
7
Джуричин
8
Свифт
26
Вибе
33
Хофманн
33
Хофманн
26
Вибе
37
Адома
28
Форшоу
28
Форшоу
37
Адома
Остались в запасе
Брентфорд
Мидлсбро
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
23
Николас Йеннарис
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
14
Карлос де Пена
ЛВ
25
Томас Мехиас
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Брентфорд - Мидлсбро
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Гэвин Уорд
(Суррей)
Стадион:
Гриффин Парк
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