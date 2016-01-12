Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вулверхэмптон - Фулхэм
Вулверхэмптон - Фулхэм: обзор матча 12 января 2016
Вулверхэмптон
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
3 : 2
Завершен
Фулхэм
6'
М. Жиро
13'
М. Жиро
48'
М. Доэрти
24'
Л. Кристенсен
75'
Р. МакКормак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Фулхэм
90'
+4
Желтая карточка
Э. Хиндман
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
Р. ван Ла Парра
89'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Д. Грэм
86'
84'
Замена
М. Смит
️️️️
Л. Кристенсен
Замена
Д. Хенри
️️️️
М. Жиро
83'
75'
ГОЛ! 3:2!
Р. МакКормак
Пас отдал
Т. Кэрни
72'
Замена
Р. Фредерикс
️️️️
Д. Ричардс
71'
Замена
Э. Хиндман
️️️️
А. Качаниклич
64'
Желтая карточка
Д. Берн
ГОЛ! 3:1!
М. Доэрти
48'
35'
Желтая карточка
Л. Кристенсен
24'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кристенсен
Пас отдал
Д. Ричардс
ГОЛ! 2:0!
М. Жиро
Пас отдал
Д. Эдвардс
13'
ГОЛ! 1:0!
М. Жиро
Пас отдал
Р. ван Ла Парра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
3
Раджин ван Ла Парра
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Фулхэм
22
Эндрю Лонерган
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
6
Джаз Ричардс
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Том Кэрни
ЦП
20
Александер Качаниклич
ЦП
21
Лассе Кристенсен
ЦП
44
Росс МакКормак
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
19
Джек Прайс
ЦП
17
Джеймс Хенри
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
Фулхэм
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
11
Джордж Уильямс
ЦП
17
Мэтт Смит
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Икеме
6
Эбанкс-Лэнделл
23
Батт
2
Йорфа
2
Доэрти
15
Коди
3
ван Ла Парра
29
МакДональд
16
Эдвардс
10
Грэм
19
Жиро
4-4-2
22
Лонерган
6
Ричардс
4
Хатчинсон
29
Гарбатт
33
Берн
10
Кэрни
20
Качаниклич
21
Кристенсен
23
О'Хара
9
Дембеле
44
МакКормак
10
Грэм
14
Бирн
14
Бирн
10
Грэм
19
Жиро
17
Хенри
17
Хенри
19
Жиро
3
ван Ла Парра
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
3
ван Ла Парра
6
Ричардс
2
Фредерикс
2
Фредерикс
6
Ричардс
20
Качаниклич
16
Хиндман
16
Хиндман
20
Качаниклич
21
Кристенсен
17
Смит
17
Смит
21
Кристенсен
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Фулхэм
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Джордж Уильямс
ЦП
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
19
Джек Прайс
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
3
Тим Рим
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Джордж Уильямс
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
Статистика матча Вулверхэмптон - Фулхэм
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роб Льюис
(Шропшир)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Фулхэм
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+