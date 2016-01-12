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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ипсвич Таун - Лидс
Ипсвич Таун - Лидс: обзор матча 12 января 2016
Ипсвич Таун
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
51'
Л. Чамберс
90+2'
Б. Питман
1'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ипсвич Таун - Лидс
ГОЛ! 2:1!
Б. Питман
Пас отдал
Р. Фрейзер
90'
+2
Замена
Л. Хиам
️️️️
К. Брю
84'
83'
Желтая карточка
К. Филлипс
Желтая карточка
Л. Чамберс
81'
79'
Замена
М. Антенуччи
️️️️
Л. Кук
Замена
Б. Питман
️️️️
Д. Мерфи
78'
64'
Замена
С. Даллас
️️️️
М. Карайол
60'
Замена
К. Филлипс
️️️️
А. Моуатт
Желтая карточка
Д. Дуглас
58'
ГОЛ! 1:1!
Л. Чамберс
Пас отдал
Р. Фрейзер
51'
1'
ГОЛ! 0:1!
С. Дукара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ипсвич Таун
1
Дин Геркен
ВР
3
Йонас Кнудсен
ЦЗ
4
Люк Чамберс
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
8
Коул Скьюз
ЦП
17
Кевин Брю
ЦП
22
Джонатан Дуглас
ПП
20
Фредди Сирс
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
25
Скотт Уоттон
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
29
Мустафа Карайол
ЛВ
23
Лиам Бридкатт
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Стив Эванс
Ипсвич Таун
33
Бартош Биалковски
ВР
21
Петр Маларчик
ЦЗ
15
Томас Оар
ЛП
19
Люк Хиам
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
11
Бретт Питман
ЦФ
42
Люк Варни
ЦФ
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
7
Люк Мерфи
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
4-3-1-2
1
Геркен
3
Кнудсен
15
Смит
6
Берра
4
Чамберс
8
Скьюз
17
Брю
22
Дуглас
10
Фрейзер
9
Мерфи
20
Сирс
3-2-3-1-1
16
Сильвестри
6
Купер
55
Беллуски
25
Уоттон
3
Бирам
18
Тэйлор
23
Бридкатт
10
Кук
20
Моуатт
29
Карайол
15
Дукара
17
Брю
19
Хиам
19
Хиам
17
Брю
9
Мерфи
11
Питман
11
Питман
9
Мерфи
29
Карайол
15
Даллас
15
Даллас
29
Карайол
20
Моуатт
27
Филлипс
27
Филлипс
20
Моуатт
10
Кук
7
Антенуччи
7
Антенуччи
10
Кук
Остались в запасе
Ипсвич Таун
Лидс
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Главный тренер
Стив Эванс
Остались в запасе
21
Петр Маларчик
ЦЗ
33
Бартош Биалковски
ВР
15
Томас Оар
ЛП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
42
Люк Варни
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
7
Люк Мерфи
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Эванс
Статистика матча Ипсвич Таун - Лидс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
17.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
10.10.2026
Фулхэм
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фред Грэм
(Эссекс)
Стадион:
Портмен Роуд
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