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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Милтон Кинс Донс - Бернли
Милтон Кинс Донс - Бернли: обзор матча 12 января 2016
Милтон Кинс Донс
12.01.2016, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 5
Завершен
Бернли
15'
Д. Бартон
46'
С. Воукс
64'
А. Грэй
71'
М. Лоутон
82'
Д. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милтон Кинс Донс - Бернли
82'
ГОЛ! 0:5!
Д. Бойд
Пас отдал
А. Грэй
76'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
С. Воукс
Красная карточка
Э. Кэй
75'
Замена
Д. Форстер-Каски
️️️️
Р. Халл
74'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Мэйнард
74'
72'
Замена
Ф. Ульвестад
️️️️
Д. Бартон
71'
ГОЛ! 0:4!
М. Лоутон
Пас отдал
Д. Бойд
64'
ГОЛ! 0:3!
А. Грэй
Пас отдал
Д. Бартон
58'
Замена
Д. Бойд
️️️️
М. Кайтли
58'
Желтая карточка
Б. Ми
46'
ГОЛ! 0:2!
С. Воукс
Пас отдал
С. Эрфилд
45'
Желтая карточка
Д. Бартон
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бартон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
8
Даррен Поттер
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
28
Никки Мэйнард
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
4-3-2
25
Мартин
6
Кэй
3
Левингтон
5
МакФадзин
12
Спенс
8
Поттер
11
Карратерс
38
Халл
23
Мерфи
28
Мэйнард
3-5-2
22
Хитон
38
Лоутон
15
Ми
5
Кин
37
Эрфилд
3
Джонс
8
Бартон
3
Уорд
28
Кайтли
45
Грэй
19
Воукс
17
Пауэлл
17
Пауэлл
38
Халл
10
Форстер-Каски
10
Форстер-Каски
38
Халл
28
Мэйнард
18
Чёрч
18
Чёрч
28
Мэйнард
8
Бартон
6
Ульвестад
6
Ульвестад
8
Бартон
19
Воукс
10
Хеннингс
10
Хеннингс
19
Воукс
28
Кайтли
21
Бойд
21
Бойд
28
Кайтли
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Бернли
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
Главный тренер
Карл Робинсон
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
9
Дин Боудитч
АП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Бернли
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Новости команд
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