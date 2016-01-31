Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - ПСЖ
Сент-Этьен - ПСЖ: обзор матча 31 января 2016
Сент-Этьен
31.01.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 23 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
62'
З. Ибрагимович
90'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - ПСЖ
90'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
Н. Ру
️️️️
Ф. Табану
85'
Желтая карточка
Ж. Клеман
84'
Замена
Ж. Клеман
️️️️
Ф. Лемуан
81'
Желтая карточка
Р. Коад
79'
73'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
Желтая карточка
Ф. Лемуан
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Орье
60'
Замена
М. Верратти
️️️️
Б. Стамбули
36'
Желтая карточка
Т. Мотта
Желтая карточка
А. Содерлунд
14'
9'
Желтая карточка
П. Кимпембе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
24
Кевин Малку
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
26
Нолан Ру
ЦФ
ПСЖ
1
Николя Дюшез
ВР
6
Марко Верратти
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
4-3-3
16
Руффье
24
Малку
19
Погба
28
Теофил-Катерин
26
Баял Салл
18
Лемуан
24
Коад
27
Табану
38
Баэбек
16
Содерлунд
22
Монне-Паке
4-1-2-2-1
1
Трапп
92
Орье
3
Кимпембе
5
Маркиньос
17
Максвелл
21
Стамбули
8
Матюиди
8
Мотта
7
Моура
11
Ди Мария
11
Ибрагимович
18
Лемуан
11
Клеман
11
Клеман
18
Лемуан
27
Табану
26
Ру
26
Ру
27
Табану
21
Стамбули
6
Верратти
6
Верратти
21
Стамбули
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
Остались в запасе
Сент-Этьен
ПСЖ
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Николя Дюшез
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
17
Венсан Пажо
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
1
Николя Дюшез
ВР
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Сент-Этьен - ПСЖ
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Лионель Жаффредо
(Ванн)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
Новости команд
Все
Сент-Этьен
ПСЖ
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Сафонов вышел на матч с Венесуэлой в кепке а-ля Яшин
19:08
4
Конституционный суд РФ вынес вердикт по обращению Сафонова
12:47
6
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
12:35
1
Агкацев рассказал о чате с Сафоновым и еще одним человеком
10:58
Хвичу признали «Человеком года» во Франции
Вчера, 22:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+