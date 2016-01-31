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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ювентус
Кьево - Ювентус: обзор матча 31 января 2016
Кьево
31.01.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 4
Завершен
Ювентус
6'
А. Мората
40'
А. Мората
61'
А. Сандро
67'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ювентус
Желтая карточка
Д. Пинци
85'
84'
Желтая карточка
Эрнанес
81'
Замена
С. Падоин
️️️️
Ш. Лихтштайнер
Замена
М. Гобби
️️️️
П. М'Поку
73'
69'
Замена
Эрнанес
️️️️
К. Маркизио
Замена
С. Пеллисьер
️️️️
В. Бирса
68'
67'
ГОЛ! 0:4!
П. Погба
Пас отдал
П. Дибала
Замена
Д. Пинци
️️️️
И. Радованович
61'
61'
ГОЛ! 0:3!
А. Сандро
Пас отдал
П. Погба
Желтая карточка
Д. Сардо
54'
45'
Замена
С. Стураро
️️️️
С. Хедира
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Мората
Пас отдал
С. Хедира
20'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
И. Радованович
9'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Мората
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
69
Никола Ригони
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
28
Сами Хедира
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
96
Филиппо Дамиан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-2-2-2
1
Биццарри
21
Фрей
29
Каччиаторе
3
Дайнелли
20
Сардо
16
Радованович
69
Ригони
19
Кастро
23
Бирса
45
Инглесе
40
М'Поку
3-2-3-2
1
Буффон
4
Касерес
15
Барцальи
19
Бонуччи
2
Лихтштайнер
26
Сандро
8
Погба
10
Маркизио
28
Хедира
21
Мората
21
Дибала
40
М'Поку
18
Гобби
18
Гобби
40
М'Поку
16
Радованович
3
Пинци
3
Пинци
16
Радованович
23
Бирса
31
Пеллисьер
31
Пеллисьер
23
Бирса
28
Хедира
27
Стураро
27
Стураро
28
Хедира
2
Лихтштайнер
19
Падоин
19
Падоин
2
Лихтштайнер
10
Маркизио
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Маркизио
Остались в запасе
Кьево
Ювентус
96
Филиппо Дамиан
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Главный тренер
Роландо Маран
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
96
Филиппо Дамиан
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
4
Филиппо Коста
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
34
Рубиньо
ВР
33
Нето
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
37
Роберто Перейра
АП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кьево - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
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