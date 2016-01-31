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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Хоффенхайм
Бавария - Хоффенхайм: обзор матча 31 января 2016
Бавария
31.01.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Хоффенхайм
32'
Р. Левандовски
63'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Хоффенхайм
Замена
Х. Бернат
️️️️
Д. Коста
87'
77'
Замена
К. Фолланд
️️️️
Д. Шмид
69'
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Хамад
68'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Чжин-Су
Замена
А. Видаль
️️️️
Т. Мюллер
65'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Лам
63'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Коман
61'
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Д. Коста
32'
28'
Желтая карточка
Т. Штробль
Желтая карточка
Д. Коста
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
(К)
ОП
6
Джилоан Хамад
ЦП
27
Андрей Крамарич
ПП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Бавария
22
Том Штарке
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
5
Алаба
3
Алонсо
28
Бадштубер
21
Лам
6
Киммих
10
Роббен
11
Коста
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
3-4-2-1
1
Бауманн
7
Шмид
25
Зюле
4
Бичакчич
3
Кадержабек
5
Штробль
13
Руди
22
Ким Чжин-Су
27
Крамарич
6
Хамад
11
Варгас
11
Коста
24
Бернат
24
Бернат
11
Коста
21
Коман
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Коман
13
Мюллер
23
Видаль
23
Видаль
13
Мюллер
22
Ким Чжин-Су
10
Амири
10
Амири
22
Ким Чжин-Су
6
Хамад
7
Цубер
7
Цубер
6
Хамад
7
Шмид
31
Фолланд
31
Фолланд
7
Шмид
Остались в запасе
Бавария
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
1
Йенс Граль
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Бавария - Хоффенхайм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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