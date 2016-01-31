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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Интер
Милан - Интер: обзор матча 31 января 2016
Милан
31.01.2016, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 0
Завершен
Интер
35'
Алекс
73'
К. Бакка
77'
М. Ньянг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Интер
Замена
К. Боатенг
️️️️
К. Хонда
89'
87'
Замена
А. Теллес
️️️️
А. Льяич
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
К. Бакка
85'
Желтая карточка
М. Балотелли
80'
Замена
М. Балотелли
️️️️
М. Ньянг
79'
78'
Замена
Ф. Мело
️️️️
И. Перишич
ГОЛ! 3:0!
М. Ньянг
Пас отдал
Д. Бонавентура
77'
ГОЛ! 2:0!
К. Бакка
Пас отдал
М. Ньянг
73'
70'
Пенальти не реализован!
М. Икарди
Желтая карточка
Ю. Куцка
65'
64'
Замена
М. Икарди
️️️️
С. Йоветич
Желтая карточка
Алекс
57'
45'
+1
Желтая карточка
С. Йоветич
ГОЛ! 1:0!
Алекс
Пас отдал
К. Хонда
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
(К)
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
7
Жереми Менез
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
4-4-2
1
Доннарумма
26
Романьоли
13
Антонелли
33
Алекс
20
Абате
3
Хонда
7
Бонавентура
18
Монтоливо
33
Куцка
99
Ньянг
70
Бакка
4-2-2-2
1
Ханданович
18
Сантон
13
Миранда
24
Мурильо
15
Жуан
77
Брозович
17
Медель
22
Льяич
14
Перишич
23
Эдер
9
Йоветич
70
Бакка
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
70
Бакка
3
Хонда
27
Боатенг
27
Боатенг
3
Хонда
99
Ньянг
45
Балотелли
45
Балотелли
99
Ньянг
22
Льяич
13
Теллес
13
Теллес
22
Льяич
14
Перишич
30
Мело
30
Мело
14
Перишич
9
Йоветич
9
Икарди
9
Икарди
9
Йоветич
Остались в запасе
Милан
Интер
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
56
Штефан Шимич
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Милан - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD, Матч ТВ
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