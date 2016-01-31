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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 31 января 2016
Наполи
31.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
5 : 1
Завершен
Эмполи
33'
Г. Игуаин
37'
Л. Инсинье
51'
М. Кампорезе (АГ)
84'
Х. Кальехон
88'
Х. Кальехон
28'
Л. Паредес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Эмполи
ГОЛ! 5:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
88'
Замена
Д. Лопес
️️️️
М. Гамшик
86'
ГОЛ! 4:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
84'
82'
Замена
Р. Крунич
️️️️
Д. Кроче
79'
Желтая карточка
М. Бюхель
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
75'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
72'
68'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
М. Маккароне
58'
Замена
М. Бюхель
️️️️
Р. Сапонара
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Кампорезе
51'
50'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Желтая карточка
Аллан
45'
Желтая карточка
Э. Хюсай
40'
ГОЛ! 2:1!
Л. Инсинье
37'
36'
Желтая карточка
П. Зелински
Желтая карточка
П. Рейна
34'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
33'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паредес
Пас отдал
М. Руй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
25
Аллан
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Эмполи
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
24
Алессандро Пью
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
4
Хюсай
17
Гамшик
21
Жоржиньо
25
Аллан
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-1-1-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
26
Тонелли
31
Кампорезе
6
Мариу Руй
5
Паредес
7
Зелински
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
17
Гамшик
5
Лопес
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
17
Сапонара
10
Бюхель
10
Бюхель
17
Сапонара
11
Кроче
33
Крунич
33
Крунич
11
Кроче
7
Маккароне
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
7
Маккароне
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
24
Алессандро Пью
ЦФ
27
Лука Биттанте
ЦЗ
22
Альберто Пелаготти
ВР
1
Маурицио Пульези
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Наполи - Эмполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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