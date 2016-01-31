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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Ренн
Бордо - Ренн: обзор матча 31 января 2016
Бордо
31.01.2016, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 23 тур
4 : 0
Завершен
Ренн
29'
Ш. Диабате
51'
Ш. Диабате
67'
Д. Ролан
90+2'
Т. Туре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Ренн
ГОЛ! 4:0!
Т. Туре
Пас отдал
Д. Ролан
90'
+2
Замена
Т. Туре
️️️️
В. Вада
81'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Ш. Диабате
75'
Замена
А. Траоре
️️️️
Я. Плашил
73'
71'
Замена
Ж. Бога
️️️️
Х. Кинтеро
71'
Желтая карточка
Б. Андре
ГОЛ! 3:0!
Д. Ролан
67'
61'
Замена
К. Гросицки
️️️️
П. Нтеп
Желтая карточка
Д. Контенто
59'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Диабате
51'
Желтая карточка
Ф. Жилберт
49'
46'
Замена
У. Дембеле
️️️️
Я. Силла
ГОЛ! 1:0!
Ш. Диабате
Пас отдал
А. Унас
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
40
Жером Приор
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
14
Шейк Диабате
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Ромен Данзе
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Бордо
40
Люка Боб
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
48
Баба Траоре
ЦЗ
7
Абду Траоре
ЦП
14
Томас Туре
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ренн
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
13
Жереми Бога
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
3-4-1-2
40
Приор
26
Контенто
4
Ямбере
24
Жилберт
71
Бийого Поко
18
Плашил
8
Шантом
23
Вада
96
Унас
4
Ролан
14
Диабате
4-4-2
56
Костиль
12
М'Бенге
22
Арман
17
Мешер
29
Данзе
21
Андре
5
Силла
6
Фернандес
11
Кинтеро
13
Сио
29
Нтеп
18
Плашил
7
Траоре
7
Траоре
18
Плашил
23
Вада
14
Туре
14
Туре
23
Вада
14
Диабате
27
Кривелли
27
Кривелли
14
Диабате
29
Нтеп
11
Гросицки
11
Гросицки
29
Нтеп
11
Кинтеро
13
Бога
13
Бога
11
Кинтеро
5
Силла
10
Дембеле
10
Дембеле
5
Силла
Остались в запасе
Бордо
Ренн
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
48
Баба Траоре
ЦЗ
40
Люка Боб
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Главный тренер
Вилли Саньоль
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
34
Жан Эмброуз
ЦЗ
48
Баба Траоре
ЦЗ
40
Люка Боб
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
Остались в запасе
16
Оливье Сорен
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Бордо - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Шабан Дельма
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