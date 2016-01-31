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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Кельн
Вольфсбург - Кельн: обзор матча 31 января 2016
Вольфсбург
31.01.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
67'
Ю. Дракслер
75'
А. Модест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Кельн
90'
Замена
Ю. Осако
️️️️
А. Модест
Желтая карточка
Н. Бендтнер
89'
86'
Замена
Д. Швенто
️️️️
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
С. Юнг
83'
80'
Замена
К. Фогт
️️️️
Ф. Младенович
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
А. Шюррле
80'
Желтая карточка
Л. Густаво
77'
75'
ГОЛ! 1:1!
А. Модест
Пас отдал
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:0!
Ю. Дракслер
Пас отдал
Виейринья
67'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
М. Крузе
66'
45'
Желтая карточка
М. Леманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
33
Маттиас Леманн
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
3-4-1-1-1
16
Бенальо
20
Виейринья
27
Налдо
4
Данте
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
2
Юнг
20
Шюррле
7
Дракслер
10
Крузе
4-3-1-2
1
Хорн
14
Хектор
3
Маврай
5
Марох
37
Младенович
33
Леманн
31
Герхардт
31
Риссе
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
20
Шюррле
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Шюррле
10
Крузе
32
Бендтнер
32
Бендтнер
10
Крузе
37
Младенович
7
Фогт
7
Фогт
37
Младенович
32
Биттенкурт
81
Швенто
81
Швенто
32
Биттенкурт
27
Модест
10
Осако
10
Осако
27
Модест
Остались в запасе
Вольфсбург
Кельн
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
18
Томас Кесслер
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Вольфсбург - Кельн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Фольксваген
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