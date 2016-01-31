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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Сельта
Лас-Пальмас - Сельта: обзор матча 31 января 2016
Лас-Пальмас
31.01.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
32'
Х. Виера (П)
90'
В. Жозе
5'
Т. Бонгонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Сельта
90'
+2
Желтая карточка
Т. Бонгонда
ГОЛ! 2:1!
В. Жозе
Пас отдал
Р. Меса
90'
85'
Замена
П. Шейх
️️️️
Н. Радойя
Замена
Н. Алеман
️️️️
М. Вакасо
82'
Желтая карточка
Момо
81'
74'
Вторая желтая
Ф. Орельяна
Замена
П. Бигас
️️️️
А. Айтами
68'
66'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Я. Аспас
Желтая карточка
Р. Меса
66'
60'
Замена
Д. Васс
️️️️
К. Бове
Желтая карточка
М. Вакасо
56'
Желтая карточка
В. Жозе
45'
+1
Замена
Момо
️️️️
А. Монторо
42'
Желтая карточка
А. Айтами
42'
42'
Желтая карточка
К. Бове
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Виера
32'
29'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Д. Симон
16'
5'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бонгонда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
24
Тана
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
11
Момо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
Сельта
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
4-3-1-2
13
Варас
23
Кастельяно
5
Гарсия
16
Айтами
2
Симон
16
Меса
22
Вакасо
19
Монторо
10
Виера
24
Тана
12
Виллиан Жозе
3-2-1-2-2
1
Альварес
22
Кабрал
22
Радойя
21
Планас
22
Мальо
17
Кастро
19
Эрнандес
14
Орельяна
10
Бонгонда
10
Аспас
12
Бове
16
Айтами
6
Бигас
6
Бигас
16
Айтами
22
Вакасо
7
Алеман
7
Алеман
22
Вакасо
19
Монторо
11
Момо
11
Момо
19
Монторо
12
Бове
10
Васс
10
Васс
12
Бове
22
Радойя
24
Шейх
24
Шейх
22
Радойя
10
Аспас
11
Гуидетти
11
Гуидетти
10
Аспас
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Сельта
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Энрике Сетьен
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
7
Хефте Бетанкор
ЦФ
13
Рауль Лисоайн
ВР
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Остались в запасе
26
Нестор Диас
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
10
Хосеп Сене
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Лас-Пальмас - Сельта
6
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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