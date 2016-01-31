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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Спортинг
Валенсия - Спортинг: обзор матча 31 января 2016
Валенсия
31.01.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Спортинг
49'
А. Санабрия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Спортинг
87'
Замена
А. Менендес
️️️️
Джони
84'
Замена
О. Маскарель
️️️️
А. Санабрия
77'
Замена
А. Халилович
️️️️
Д. Нди
Замена
Родриго
️️️️
Э. Перес
73'
70'
Желтая карточка
О. Враньеш
59'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Пьятти
52'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Данило
51'
49'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Санабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
15
Данило
ОП
33
Энцо Перес
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Валенсия
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Райан
14
Гайя
13
Мустафи
5
Абденнур
19
Барраган
8
Фегули
15
Данило
33
Перес
20
Гомеш
10
Пьятти
21
Негредо
3-4-2-1
25
Куэльяр
23
Эрнандес
22
Мере
22
Враньеш
14
Кармона
6
Альварес
18
Лопес Бланко
8
Айт-Атмане
20
Нди
24
Джони
19
Санабрия
10
Пьятти
11
Баккали
11
Баккали
10
Пьятти
15
Данило
10
Парехо
10
Парехо
15
Данило
33
Перес
19
Родриго
19
Родриго
33
Перес
19
Санабрия
8
Маскарель
8
Маскарель
19
Санабрия
24
Джони
3
Менендес
3
Менендес
24
Джони
20
Нди
10
Халилович
10
Халилович
20
Нди
Остались в запасе
Валенсия
Спортинг
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Главный тренер
Гари Невилл
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
Остались в запасе
1
Альберто Гарсия
ВР
10
Пабло Перес
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
16
Карлос Кастро
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Валенсия - Спортинг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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