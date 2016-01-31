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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Челси
Милтон Кинс Донс - Челси: обзор матча 31 января 2016
Милтон Кинс Донс
31.01.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 5
Завершен
Челси
21'
Д. Поттер
16'
Оскар
32'
Оскар
44'
Оскар
55'
Э. Азар (П)
62'
Б. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Милтон Кинс Донс - Челси
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
С. Карратерс
82'
Желтая карточка
Д. Спенс
80'
Замена
Н. Мэйнард
️️️️
Д. Боудитч
76'
Желтая карточка
Д. Уэлш
75'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
Д. Мерфи
67'
65'
Замена
Педро
️️️️
Э. Азар
64'
Замена
Виллиан
️️️️
Оскар
62'
ГОЛ! 1:5!
Б. Траоре
Пас отдал
Э. Азар
57'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Д. Коста
55'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Э. Азар
44'
ГОЛ! 1:3!
Оскар
32'
ГОЛ! 1:2!
Оскар
Пас отдал
Р. Лофтус-Чик
31'
Желтая карточка
Д. Терри
ГОЛ! 1:1!
Д. Поттер
Пас отдал
С. Карратерс
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Оскар
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
16
Джо Уэлш
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
11
Самир Карратерс
ЦП
8
Даррен Поттер
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
9
Дин Боудитч
АП
38
Роберт Халл
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Милтон Кинс Донс
55
Коди Кроппер
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Педро
ПВ
4-4-1-1
25
Мартин
16
Уэлш
5
МакФадзин
12
Спенс
3
Левингтон
11
Карратерс
8
Поттер
10
Форстер-Каски
38
Халл
9
Боудитч
23
Мерфи
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
26
Терри
24
Кэхилл
21
Баба
18
Матич
20
Лофтус-Чик
4
Фабрегас
8
Оскар
10
Азар
19
Коста
11
Карратерс
17
Пауэлл
17
Пауэлл
11
Карратерс
23
Мерфи
10
Уильямс
10
Уильямс
23
Мерфи
9
Боудитч
28
Мэйнард
28
Мэйнард
9
Боудитч
8
Оскар
10
Виллиан
10
Виллиан
8
Оскар
19
Коста
11
Траоре
11
Траоре
19
Коста
10
Азар
9
Педро
9
Педро
10
Азар
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Челси
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
6
Энтони Кэй
ЦЗ
55
Коди Кроппер
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Карл Робинсон
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
МК Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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