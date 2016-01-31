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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Верона
Торино - Верона: обзор матча 31 января 2016
Торино
31.01.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Верона
90'
+3
Желтая карточка
Д. Паццини
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Ч. Иммобиле
88'
81'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
П. Вшолек
78'
Замена
М. Фарес
️️️️
М. Альбертацци
62'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
К. Молинаро
58'
Замена
Д. Базелли
️️️️
А. Аква
58'
58'
Желтая карточка
Л. Греко
56'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Хуанито
44'
Желтая карточка
Б. Янкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
22
Данило Авелар
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
97
Лука Кеккин
ЦП
49
Ромуло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
3
Молинаро
52
Максимович
24
Моретти
18
Янссон
14
Гацци
24
Бенасси
18
Аква
33
Перес
9
Иммобиле
11
Белотти
4-2-2-2
95
Голлини
5
Пизано
22
Хеландер
18
Морас
6
Альбертацци
17
Ионицэ
19
Греко
22
Вшолек
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
3
Молинаро
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
3
Молинаро
18
Аква
33
Базелли
33
Базелли
18
Аква
9
Иммобиле
77
Мартинес
77
Мартинес
9
Иммобиле
22
Вшолек
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
22
Вшолек
21
Хуанито
11
Паццини
11
Паццини
21
Хуанито
6
Альбертацци
93
Фарес
93
Фарес
6
Альбертацци
Остались в запасе
Торино
Верона
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
14
Санин Прсич
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Лука Марроне
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Торино - Верона
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Стадио Олимпико
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