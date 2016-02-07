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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - ПСЖ
Марсель - ПСЖ: обзор матча 07 февраля 2016
Марсель
07.02.2016, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
25'
Р. Кабелла
2'
З. Ибрагимович
71'
А. Ди Мария
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - ПСЖ
90'
Замена
Б. Стамбули
️️️️
А. Рабьо
88'
Желтая карточка
Т. Мотта
Замена
Б. Сарр
️️️️
Б. Джа-Джедже
86'
82'
Замена
Маркиньос
️️️️
Б. Матюиди
Замена
С. Флетчер
️️️️
М. Батшуайи
80'
Замена
Р. Алессандрини
️️️️
А. Баррада
72'
71'
ГОЛ! 1:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
З. Ибрагимович
69'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Л. Моура
ГОЛ! 1:1!
Р. Кабелла
Пас отдал
Д. Н'Куду
25'
2'
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Максвелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
14
Адриан Рабьо
ЦП
8
Тиаго Мотта
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
ПСЖ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Манданда
63
Н'Кулу
21
Джа-Джедже
6
Роланду
22
Исла
22
Манкильо
10
Баррада
14
Н'Куду
19
Диарра
5
Кабелла
44
Батшуайи
4-3-2-1
1
Трапп
92
Орье
4
Луис
3
Силва
17
Максвелл
8
Матюиди
14
Рабьо
8
Мотта
11
Ди Мария
7
Моура
11
Ибрагимович
21
Джа-Джедже
70
Сарр
70
Сарр
21
Джа-Джедже
10
Баррада
7
Алессандрини
7
Алессандрини
10
Баррада
44
Батшуайи
26
Флетчер
26
Флетчер
44
Батшуайи
8
Матюиди
5
Маркиньос
5
Маркиньос
8
Матюиди
14
Рабьо
21
Стамбули
21
Стамбули
14
Рабьо
7
Моура
10
Кавани
10
Кавани
7
Моура
Остались в запасе
Марсель
ПСЖ
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
15
Алексис Ромао
ЦП
Остались в запасе
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Марсель - ПСЖ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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