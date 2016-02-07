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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Палермо
Сассуоло - Палермо: обзор матча 07 февраля 2016
Сассуоло
07.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Палермо
45'
Г. Дефрель
50'
С. Миссироли
30'
Ф. Васкес
53'
У. Джурджевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Палермо
90'
+1
Замена
Б. Кристанте
️️️️
О. Хильемарк
81'
Замена
А. Рисполи
️️️️
У. Джурджевич
Замена
Н. Сансоне
️️️️
С. Миссироли
81'
75'
Вторая желтая
А. Лазаар
73'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Трайковски
Желтая карточка
М. Гаццола
73'
Замена
А. Дункан
️️️️
Л. Пеллегрини
62'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
55'
53'
ГОЛ! 2:2!
У. Джурджевич
Пас отдал
Ф. Васкес
ГОЛ! 2:1!
С. Миссироли
Пас отдал
Л. Антеи
50'
Замена
М. Гаццола
️️️️
Ш. Врсалько
45'
ГОЛ! 1:1!
Г. Дефрель
Пас отдал
Д. Фальчинелли
45'
Желтая карточка
Л. Антеи
43'
40'
Желтая карточка
А. Лазаар
30'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васкес
Пас отдал
А. Трайковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
32
Урош Джурджевич
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Палермо
70
Леонардо Марсон
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
4-2-2-2
47
Консильи
51
Антеи
15
Ачерби
13
Пелузо
24
Врсалько
6
Миссироли
4
Маньянелли
7
Пеллегрини
94
Берарди
11
Фальчинелли
92
Дефрель
2-1-4-1-2
70
Соррентино
21
Гонсалес
18
Гольданига
16
Бругман
89
Морганелла
18
Чочев
7
Хильемарк
33
Лазаар
20
Васкес
7
Трайковски
32
Джурджевич
24
Врсалько
23
Гаццола
23
Гаццола
24
Врсалько
7
Пеллегрини
32
Дункан
32
Дункан
7
Пеллегрини
6
Миссироли
11
Сансоне
11
Сансоне
6
Миссироли
7
Хильемарк
4
Кристанте
4
Кристанте
7
Хильемарк
32
Джурджевич
3
Рисполи
3
Рисполи
32
Джурджевич
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Трайковски
Остались в запасе
Сассуоло
Палермо
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Джованни Тедеско
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
70
Леонардо Марсон
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Джованни Тедеско
Статистика матча Сассуоло - Палермо
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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