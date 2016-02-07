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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Кельн
Гамбург - Кельн: обзор матча 07 февраля 2016
Гамбург
07.02.2016, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Кельн
47'
Н. Мюллер
41'
С. Цоллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Кельн
Желтая карточка
С. Шипплок
89'
Замена
С. Шипплок
️️️️
Й. Дрмич
85'
71'
Желтая карточка
М. Риссе
Замена
Д. Юнг
️️️️
Г. Качар
67'
Желтая карточка
Э. Спахич
65'
Желтая карточка
Л. Холтби
58'
Желтая карточка
Г. Качар
56'
49'
Желтая карточка
Ф. Младенович
ГОЛ! 1:1!
Н. Мюллер
Пас отдал
А. Руднев
47'
Замена
А. Руднев
️️️️
П. Ласогга
45'
Желтая карточка
Й. Джуру
45'
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Цоллер
Пас отдал
Й. Хектор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
4
Эмир Спахич
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
20
Гойко Качар
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Антони Модест
ЦФ
6
Симон Цоллер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
4-4-2
15
Адлер
4
Спахич
2
Сакаи
22
Озтрзолек
5
Джуру
20
Качар
14
Хант
90
Холтби
9
Мюллер
10
Ласогга
18
Дрмич
3-2-2-1-2
1
Хорн
3
Маврай
5
Марох
3
Хайнц
14
Хектор
37
Младенович
31
Герхардт
31
Риссе
32
Биттенкурт
6
Цоллер
27
Модест
20
Качар
21
Юнг
21
Юнг
20
Качар
18
Дрмич
22
Шипплок
22
Шипплок
18
Дрмич
10
Ласогга
9
Руднев
9
Руднев
10
Ласогга
Остались в запасе
Гамбург
Кельн
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Клебер
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
21
Набиль Бауи
ЦФ
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
26
Филипп Хозинер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Гамбург - Кельн
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
Матч! Игра HD
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