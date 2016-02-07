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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Спортинг - Депортиво
Спортинг - Депортиво: обзор матча 07 февраля 2016
Спортинг
07.02.2016, воскресенье, 00:05
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
32'
Джони
41'
Л. Альберто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Депортиво
89'
Желтая карточка
Ф. Картабия
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
А. Санабрия
84'
82'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
Л. Альберто
Замена
П. Перес
️️️️
Д. Нди
79'
70'
Замена
Луизиньо
️️️️
Кани
Замена
А. Халилович
️️️️
К. Кармона
66'
41'
ГОЛ! 1:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Лукас
Желтая карточка
Джони
34'
ГОЛ! 1:0!
Джони
Пас отдал
Р. Айт-Атмане
32'
Желтая карточка
О. Враньеш
20'
6'
Желтая карточка
А. Аррибас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
14
Карлос Кармона
ЦП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
20
Дани Нди
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
18
Луис Альберто
АП
8
Кани
ПП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
3-4-2-1
25
Куэльяр
22
Мере
22
Враньеш
23
Эрнандес
14
Кармона
6
Альварес
8
Айт-Атмане
18
Лопес Бланко
24
Джони
20
Нди
19
Санабрия
3-5-1-1
1
Люкс
26
Сидней
14
Аррибас
3
Наварро
8
Кани
76
Файр
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
18
Альберто
7
Лукас
20
Нди
10
Перес
10
Перес
20
Нди
14
Кармона
10
Халилович
10
Халилович
14
Кармона
19
Санабрия
10
Герреро
10
Герреро
19
Санабрия
18
Альберто
10
Картабия
10
Картабия
18
Альберто
8
Кани
16
Луизиньо
16
Луизиньо
8
Кани
Остались в запасе
Спортинг
Депортиво
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
8
Омар Маскарель
ОП
1
Альберто Гарсия
ВР
3
Алекс Менендес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
Остались в запасе
25
Ману
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Спортинг - Депортиво
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эль Молинон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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