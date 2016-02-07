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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Карпи
Наполи - Карпи: обзор матча 07 февраля 2016
Наполи
07.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Карпи
69'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Карпи
89'
Желтая карточка
С. Романьоли
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Л. Инсинье
85'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Игуаин
82'
79'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Манкозу
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Игуаин
69'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
62'
60'
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
Ф. Поли
57'
Вторая желтая
Р. Бьянко
54'
Желтая карточка
Р. Мартиньо
51'
Желтая карточка
Ф. Поли
45'
+1
Желтая карточка
Р. Бьянко
Желтая карточка
Р. Альбиоль
44'
35'
Желтая карточка
М. Крими
13'
Замена
К. Дзаккардо
️️️️
Л. Паскиути
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Карпи
27
Вид Белец
ВР
5
Фабрицио Поли
ЦЗ
3
Гаэтано Летизия
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
19
Лоренцо Паскиути
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
8
Раффаэле Бьянко
ЦП
17
Марко Крими
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Наполи
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
5
Давид Лопес
ОП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Карпи
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
90
Симоне Верди
АП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
4-3-1-2
25
Рейна
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
4
Хюсай
17
Гамшик
25
Аллан
16
Вальдифиори
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
4-4-2
27
Белец
20
Сабелли
3
Летизия
6
Романьоли
5
Поли
29
Мартиньо
8
Бьянко
17
Крими
19
Паскиути
15
Ласанья
25
Манкозу
10
Инсинье
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
10
Инсинье
9
Игуаин
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Игуаин
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
5
Поли
5
Дапрела
5
Дапрела
5
Поли
19
Паскиути
5
Дзаккардо
5
Дзаккардо
19
Паскиути
25
Манкозу
90
Верди
90
Верди
25
Манкозу
Остались в запасе
Наполи
Карпи
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
22
Габриэл
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
8
Эдди Гнаоре
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
17
Филиппо Поркари
ЦП
23
Антонио Ди Гаудио
ЦП
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Карпи
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Циттаделла
2 : 2
18.08.2019
Карпи
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
2 : 0
29.11.2017
Карпи
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
3 : 3
12.08.2017
Салернитана
Италия. Кубок, 1/32 финала
Перуджа
2 : 1
13.08.2016
Карпи
Италия. Серия А, 38 тур
Удинезе
1 : 2
15.05.2016
Карпи
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD (в повторе, 20:45)
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