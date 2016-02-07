Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Дармштадт
Хоффенхайм - Дармштадт: обзор матча 07 февраля 2016
Хоффенхайм
07.02.2016, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Дармштадт
33'
А. Сулу
85'
С. Райкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Дармштадт
90'
+4
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Вагнер
85'
ГОЛ! 0:2!
С. Райкович
Пас отдал
С. Вагнер
84'
Замена
М. Вранчич
️️️️
Я. Розенталь
83'
Желтая карточка
С. Райкович
82'
Желтая карточка
П. Нимайер
73'
Желтая карточка
М. Хеллер
Желтая карточка
Н. Амири
73'
Замена
К. Кураньи
️️️️
Д. Шмид
72'
Замена
С. Цубер
️️️️
Э. Бичакчич
54'
Замена
Н. Амири
️️️️
Д. Хамад
54'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Сулу
Пас отдал
С. Райкович
18'
Замена
Т. Кемпе
️️️️
К. Рауш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Джилоан Хамад
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Дармштадт
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Айтач Сулу
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
20
Марсель Хеллер
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Дармштадт
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
36
Феликс Платте
ЦФ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
3-3-2-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
4
Бичакчич
25
Зюле
22
Тольян
5
Штробль
7
Шмид
13
Руди
6
Хамад
27
Крамарич
31
Фолланд
3-5-1-1
26
Матениа
4
Сулу
5
Калдирола
41
Райкович
18
Нимайер
8
Гондорф
26
Юнгвирт
20
Хеллер
34
Рауш
10
Розенталь
2
Вагнер
6
Хамад
10
Амири
10
Амири
6
Хамад
4
Бичакчич
7
Цубер
7
Цубер
4
Бичакчич
7
Шмид
22
Кураньи
22
Кураньи
7
Шмид
2
Вагнер
36
Платте
36
Платте
2
Вагнер
10
Розенталь
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Розенталь
34
Рауш
11
Кемпе
11
Кемпе
34
Рауш
Остались в запасе
Хоффенхайм
Дармштадт
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
8
Сандро Сиригу
ЦЗ
9
Доминик Штро-Энгель
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Хоффенхайм - Дармштадт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Карлсруэ
4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Дармштадт
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+