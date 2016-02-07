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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Борнмут - Арсенал
Борнмут - Арсенал: обзор матча 07 февраля 2016
Борнмут
07.02.2016, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
22'
М. Озил
23'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Борнмут - Арсенал
90'
+2
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
80'
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Санчес
Замена
Л. Граббан
️️️️
Б. Афобе
76'
69'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Д. Кинг
️️️️
Д. Гослинг
67'
Замена
Д. Станислас
️️️️
М. Ритчи
67'
23'
ГОЛ! 0:2!
А. Окслэд-Чемберлен
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
8'
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
21
Чарли Дэниелс
(К)
ЛЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
8
Марк Пью
ЛП
16
Эндрю Сурман
ОП
32
Дэн Гослинг
ЦП
31
Гарри Артер
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Борнмут
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Джуниор Станислас
ЛВ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
3-3-3-1
1
Боруц
30
Ритчи
27
Кук
2
Фрэнсис
21
Дэниелс
16
Сурман
15
Смит
8
Пью
31
Артер
32
Гослинг
23
Афобе
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
3
Паулиста
6
Косиельни
18
Монреаль
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
30
Ритчи
19
Станислас
19
Станислас
30
Ритчи
32
Гослинг
7
Кинг
7
Кинг
32
Гослинг
23
Афобе
11
Граббан
11
Граббан
23
Афобе
4
Санчес
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
Остались в запасе
Борнмут
Арсенал
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Эдди Хау
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
32
Юнан О'Кейн
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Борнмут - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Виталити Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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