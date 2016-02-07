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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Реал
Гранада - Реал: обзор матча 07 февраля 2016
Гранада
07.02.2016, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 2
Завершен
Реал
60'
Ю. Эль-Араби
30'
К. Бензема
85'
Л. Модрич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Реал
86'
Замена
Начо
️️️️
Д. Карвахаль
85'
ГОЛ! 1:2!
Л. Модрич
Пас отдал
М. Ковачич
83'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Замена
А. Дукуре
️️️️
А. Пеньяранда
80'
78'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Иско
Замена
Р. Крхин
️️️️
Ф. Рико
76'
62'
Желтая карточка
С. Рамос
61'
Замена
Хесе
️️️️
Х. Родригес
Желтая карточка
Ю. Эль-Араби
61'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
Р. Рочина
60'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Д. Баррал
58'
Желтая карточка
Р. Перес
32'
30'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Д. Карвахаль
Желтая карточка
М. Лопеш
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Андрес
ВР
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
21
Рубен Перес
ЦП
4
Фран Рико
(К)
ПП
16
Рубен Рочина
ПВ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
(К)
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Гранада
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Рене Крхин
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
7
Исаак Куэнка
РФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
6
Начо
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
3-1-2-2-2
1
Андрес
20
Кошта
18
Ломбан
20
Фулкье
13
Лопеш
21
Перес
4
Рико
7
Пеньяранда
16
Рочина
18
Баррал
90
Саксесс
4-2-2-2
1
Навас
14
Карвахаль
19
Варан
93
Рамос
12
Марсело
14
Модрич
8
Кроос
22
Иско
23
Родригес
9
Бензема
7
Роналду
7
Пеньяранда
6
Дукуре
6
Дукуре
7
Пеньяранда
4
Рико
21
Крхин
21
Крхин
4
Рико
18
Баррал
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
18
Баррал
14
Карвахаль
6
Начо
6
Начо
14
Карвахаль
22
Иско
8
Ковачич
8
Ковачич
22
Иско
23
Родригес
10
Хесе
10
Хесе
23
Родригес
Остались в запасе
Гранада
Реал
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Остались в запасе
88
Хесус Фернандес
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Жан-Сильвен Бабен
ЦЗ
7
Исаак Куэнка
РФ
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Хосе Рамон Сандоваль
Главный тренер
Зинедин Зидан
Статистика матча Гранада - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
- : -
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2 HD
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