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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ренн
Лилль - Ренн: обзор матча 07 февраля 2016
Лилль
07.02.2016, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 25 тур
1 : 1
Завершен
Ренн
42'
Эдер
87'
У. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ренн
87'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
У. Дембеле
Желтая карточка
А. Сумаоро
86'
84'
Желтая карточка
М. Зеффан
78'
Замена
Ж. Бога
️️️️
К. Гросицки
76'
Желтая карточка
Ш. М'Бенге
Вторая желтая
С. Буфал
71'
Желтая карточка
С. Буфал
66'
59'
Замена
М. Зеффан
️️️️
Р. Данзе
Замена
Я. Бензия
️️️️
Эдер
45'
45'
Замена
Д. Сио
️️️️
Мешер
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
С. Буфал
42'
23'
Желтая карточка
П. Мендеш
18'
Желтая карточка
Р. Данзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Винсент Эньяма
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
24
Рио Мавуба
ЦП
11
Эрик Ботик
ЛФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
3
Педру Мендеш
ЦЗ
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
21
Бенжамин Андре
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
Главный тренер
Роллан Курбис
Лилль
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Эньяма
2
Сивелли
14
Корчиа
5
Сумаоро
19
Сидибе
10
Амаду
24
Мавуба
17
Буфал
11
Ботик
24
Эдер
3-2-3-1-1
56
Костиль
29
Данзе
17
Мешер
22
Арман
3
Мендеш
12
М'Бенге
21
Андре
6
Фернандес
11
Гросицки
10
Дембеле
29
Нтеп
24
Эдер
8
Бензия
8
Бензия
24
Эдер
29
Данзе
2
Зеффан
2
Зеффан
29
Данзе
11
Гросицки
13
Бога
13
Бога
11
Гросицки
17
Мешер
13
Сио
13
Сио
17
Мешер
Остались в запасе
Лилль
Ренн
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
27
Абдулайе Диалло
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Роллан Курбис
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
30
Стив Элана
ВР
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
15
Флоран Бальмон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
Остались в запасе
27
Абдулайе Диалло
ВР
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
11
Хуан Кинтеро
ЦП
Главный тренер
Фредерик Антонетти
Главный тренер
Роллан Курбис
Статистика матча Лилль - Ренн
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Пьер Моруа
Где смотреть матч:
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