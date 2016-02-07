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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАОК
Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 07 февраля 2016
Олимпиакос
07.02.2016, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
ПАОК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАОК
68'
Замена
Я. Скондрас
️️️️
Д. Пелкас
63'
Замена
Э. Голаса
️️️️
С. Атанасиадис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
33
Стефанос Атанасиадис
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
9
Алан Пулидо
ЦФ
ПАОК
2
Яннис Скондрас
ЦЗ
23
Эйял Голаса
ЦП
4-2-1-1
13
Роберто
26
Масуаку
4
Ботиа
22
Сиовас
3
Эльабделлауи
19
Миливойевич
10
Дурмаз
7
Фортунис
27
Пардо
2-2-1-1
33
Цавеллас
70
Кициу
10
Пелкас
6
Циолис
21
Мак
33
Атанасиадис
10
Пелкас
2
Скондрас
2
Скондрас
10
Пелкас
33
Атанасиадис
23
Голаса
23
Голаса
33
Атанасиадис
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Алессио Лиски
Остались в запасе
9
Алан Пулидо
ЦФ
1
Стефанос Капино
ВР
23
Пайтим Касами
ЦП
Остались в запасе
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Алессио Лиски
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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