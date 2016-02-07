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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Эмполи
Аталанта - Эмполи: обзор матча 07 февраля 2016
Аталанта
07.02.2016, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 24 тур
0 : 0
Завершен
Эмполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Эмполи
85'
Замена
Л. Мчедлидзе
️️️️
Р. Сапонара
84'
Желтая карточка
М. Ливайя
Замена
С. Гакпе
️️️️
А. Диаманти
81'
Желтая карточка
М. Д'Алессандро
77'
72'
Замена
М. Ливайя
️️️️
М. Маккароне
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
А. Гомес
72'
Желтая карточка
А. Диаманти
69'
64'
Замена
М. Дзамбелли
️️️️
В. Лорини
Замена
М. Боррьелло
️️️️
М. Пинилья
60'
58'
Желтая карточка
В. Лорини
57'
Желтая карточка
Л. Тонелли
Желтая карточка
М. де Рон
42'
13'
Желтая карточка
М. Бюхель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Эмполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Петр Зелински
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Аталанта
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
6
Серж Гакпе
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
27
Лука Биттанте
ЦЗ
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
13
Марко Дзамбелли
ПЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-1-2-1-2
57
Спортиелло
28
Бривио
5
Масиелло
13
Конти
2
Толой
15
де Рон
8
Фройлер
27
Куртич
23
Диаманти
10
Гомес
51
Пинилья
4-1-2-1-2
1
Скорупски
16
Лорини
26
Тонелли
15
Ариаудо
6
Мариу Руй
5
Паредес
7
Зелински
10
Бюхель
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
10
Гомес
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Гомес
51
Пинилья
22
Боррьелло
22
Боррьелло
51
Пинилья
23
Диаманти
6
Гакпе
6
Гакпе
23
Диаманти
16
Лорини
13
Дзамбелли
13
Дзамбелли
16
Лорини
17
Сапонара
9
Мчедлидзе
9
Мчедлидзе
17
Сапонара
7
Маккароне
10
Ливайя
10
Ливайя
7
Маккароне
Остались в запасе
Аталанта
Эмполи
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
9
Гаэтано Монакелло
ЦФ
23
Борис Радунович
ВР
30
Давиде Басси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
27
Лука Биттанте
ЦЗ
1
Маурицио Пульези
ВР
22
Альберто Пелаготти
ВР
31
Микеле Кампорезе
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Аталанта - Эмполи
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Атлети Адзурри
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