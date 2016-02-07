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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 07 февраля 2016
Верона
07.02.2016, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 3
Завершен
Интер
13'
Ф. Хеландер
16'
Э. Пизано
57'
А. Ионицэ
9'
Д. Мурильо
61'
М. Икарди
78'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Интер
90'
Замена
А. Льяич
️️️️
Эдер
83'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Теллес
Желтая карточка
Л. Марроне
83'
Замена
Ромуло
️️️️
П. Вшолек
81'
78'
ГОЛ! 3:3!
И. Перишич
Пас отдал
Р. Паласио
77'
Желтая карточка
А. Теллес
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Тони
69'
61'
ГОЛ! 3:2!
М. Икарди
Пас отдал
И. Перишич
Замена
Жилберто
️️️️
М. Фарес
60'
Желтая карточка
М. Фарес
59'
ГОЛ! 3:1!
А. Ионицэ
Пас отдал
Л. Марроне
57'
45'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
П. Вшолек
36'
31'
Желтая карточка
Ф. Мело
ГОЛ! 2:1!
Э. Пизано
Пас отдал
Л. Марроне
16'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Хеландер
Пас отдал
Л. Марроне
13'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мурильо
Пас отдал
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
22
Адем Льяич
АП
27
Ассане Ньюкури
ПП
56
Рэзван Попа
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
3-2-1-1-3
95
Голлини
5
Пизано
4
Марроне
18
Морас
6
Альбертацци
22
Хеландер
17
Ионицэ
22
Вшолек
18
Тони
11
Паццини
93
Фарес
4-2-1-3
1
Ханданович
13
Теллес
15
Жуан
24
Мурильо
5
Нагатомо
30
Мело
77
Брозович
19
Кондогбиа
8
Паласио
9
Икарди
23
Эдер
93
Фарес
12
Жилберто
12
Жилберто
93
Фарес
22
Вшолек
49
Ромуло
49
Ромуло
22
Вшолек
18
Тони
21
Хуанито
21
Хуанито
18
Тони
30
Мело
14
Перишич
14
Перишич
30
Мело
23
Эдер
22
Льяич
22
Льяич
23
Эдер
13
Теллес
14
Биабиани
14
Биабиани
13
Теллес
Остались в запасе
Верона
Интер
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
56
Рэзван Попа
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
14
Доминик Фурман
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
56
Рэзван Попа
ЦФ
11
Зе Турбо
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Верона - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3 HD
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