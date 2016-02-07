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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Севилья
Сельта - Севилья: обзор матча 07 февраля 2016
Сельта
07.02.2016, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Севилья
69'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Ф. Льоренте
64'
Замена
Э. Банега
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
М. Диас
️️️️
Н. Радойя
62'
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
Х. Кастро
62'
58'
Замена
Витоло
️️️️
Е. Коноплянка
25'
Вторая желтая
Ф. Фасио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Карлес Планас
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
23
Даниэль Карришу
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Альварес
22
Радойя
21
Планас
22
Кабрал
17
Кастро
21
Гомес
10
Васс
19
Эрнандес
10
Бонгонда
12
Бове
10
Аспас
4-4-1-1
15
Серхио Рико
17
Фасио
23
Рами
25
Мариано
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
19
Рейес
7
Крон-Дели
23
Карришу
22
Коноплянка
12
Льоренте
22
Радойя
21
Диас
21
Диас
22
Радойя
17
Кастро
11
Гуидетти
11
Гуидетти
17
Кастро
19
Рейес
11
Банега
11
Банега
19
Рейес
22
Коноплянка
7
Витоло
7
Витоло
22
Коноплянка
12
Льоренте
9
Гамейро
9
Гамейро
12
Льоренте
Остались в запасе
Сельта
Севилья
3
Давид Гольдар
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Давид Гольдар
ЦЗ
36
Рубен Бланко
ВР
24
Папе Шейх
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Сельта - Севилья
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Балаидос
Где смотреть матч:
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