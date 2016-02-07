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АПЛ 2026/2027
Челси - Манчестер Юнайтед
Челси - Манчестер Юнайтед: обзор матча 07 февраля 2016
Челси
07.02.2016, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
90+1'
Д. Коста
61'
Д. Лингард
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Юнайтед
90'
+5
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
90'
+1
87'
Замена
М. Депай
️️️️
Д. Лингард
82'
Желтая карточка
К. Смоллинг
79'
Желтая карточка
Д. Лингард
78'
Замена
М. Шнейдерлен
️️️️
М. Феллайни
Замена
Педро
️️️️
Н. Матич
67'
63'
Желтая карточка
Д. Блинд
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лингард
Пас отдал
У. Руни
Замена
Г. Кэхилл
️️️️
К. Зума
59'
Травма
К. Зума
55'
Замена
Э. Азар
️️️️
Оскар
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Кэмерон Бортуик-Джексон
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Антони Марсьяль
ЛП
77
Джесси Лингард
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ОП
25
Маруан Феллайни
ОП
64
Хуан Мата
АП
32
Уэйн Руни
(К)
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
9
Педро
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
20
Иванович
4
Зума
26
Терри
3
Аспиликуэта
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
12
Оби Микел
10
Виллиан
19
Коста
4-2-1-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
3
Бортуик-Джексон
6
Смоллинг
17
Блинд
16
Кэррик
25
Феллайни
9
Марсьяль
64
Мата
77
Лингард
32
Руни
4
Зума
24
Кэхилл
24
Кэхилл
4
Зума
8
Оскар
10
Азар
10
Азар
8
Оскар
18
Матич
9
Педро
9
Педро
18
Матич
25
Феллайни
14
Шнейдерлен
14
Шнейдерлен
25
Феллайни
64
Мата
21
Эррера
21
Эррера
64
Мата
77
Лингард
10
Депай
10
Депай
77
Лингард
Остались в запасе
Челси
Манчестер Юнайтед
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Гус Хиддинк
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Гус Хиддинк
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Челси - Манчестер Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1 HD
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