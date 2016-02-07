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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Кьево
Торино - Кьево: обзор матча 07 февраля 2016
Торино
07.02.2016, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 2
Завершен
Кьево
19'
М. Бенасси
34'
Б. Перес (АГ)
71'
В. Бирса (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Кьево
90'
+2
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
А. Гацци
87'
80'
Замена
Ф. Коста
️️️️
В. Бирса
Замена
Д. Вивес
️️️️
М. Бенасси
72'
71'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Бирса
62'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
П. М'Поку
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Белотти
60'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Ж. Оби
57'
45'
Замена
Н. Сполли
️️️️
Д. Дайнелли
Желтая карточка
М. Бенасси
45'
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Б. Перес
28'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Бенасси
Пас отдал
Ч. Иммобиле
19'
11'
Желтая карточка
М. Гобби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кьево
90
Андреа Секулин
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Лукас Кастро
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
45
Роберто Инглесе
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
9
Александер Фарнеруд
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
96
Филиппо Дамиан
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
22
Авелар
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
24
Бенасси
14
Гацци
10
Оби
33
Перес
11
Белотти
9
Иммобиле
4-1-3-2
90
Секулин
21
Фрей
12
Цесар
18
Гобби
3
Дайнелли
16
Радованович
19
Кастро
3
Пинци
23
Бирса
45
Инглесе
40
М'Поку
10
Оби
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
10
Оби
24
Бенасси
5
Вивес
5
Вивес
24
Бенасси
11
Белотти
11
Лопес
11
Лопес
11
Белотти
3
Дайнелли
2
Сполли
2
Сполли
3
Дайнелли
23
Бирса
4
Коста
4
Коста
23
Бирса
40
М'Поку
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
40
М'Поку
Остались в запасе
Торино
Кьево
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
96
Филиппо Дамиан
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
Остались в запасе
96
Филиппо Дамиан
ЦП
32
Вальтер Брессан
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Торино - Кьево
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Стадио Олимпико
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